Стоит ли покупать доллар сегодня в Украине: эксперт дал советы украинцам

Отмечается, что на данный момент для инвестиций лучше выбирать гривневые инструменты.

В конце декабря 2025 года курс доллара пошел вниз, а вот евро не сдавалось. Эксперт дал новые советы относительно того, покупать или продавать доллары сейчас.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что на данный момент целесообразно использовать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и гривневые срочные депозиты, потому что они должны дать большую прибыль по сравнению с покупкой наличной валюты.

"Средняя доходность по ним свыше 16% годовых, средняя доходность по гривневым депозитам в год около 11%. Даже если курс доллара в 2026 году будет 45 грн, доходность по доллару окажется гораздо ниже в пределах 5%. Также не ожидаю дальнейшего подорожания евро, сейчас 50 грн в среднем за один наличный евро - это предел", - объяснил Пендзин

В то же время продавать наличную наличную валюту он советует лишь в двух случаях - насущная потребность и для реинвестирования.

Курс доллара в Украине - прогноз до 11 января

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что начало января 2026 года для валютного рынка Украины пройдет в привычной для военного времени логике - между потенциальными рисками и механизмами их сдерживания.

По его мнению, курс доллара в Украине до 11 января будет находиться в пределах 42,3-42,8 гривни, а курс евро - 48,5-49,75 гривни на наличном рынке.

