В частности, это нужно, чтобы ограничить празднование 9 мая.

Россия могла сама организовать удар БПЛА по Кремлю 3 мая, чтобы создать условия для более широкой мобилизации населения на фронт.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны в новом отчете. По их мнению, несколько признаков свидетельствуют о том, что удары были организованы и проведены внутренними силами.

По словам экспертов, российские власти недавно усиливали свою ПВО, в том числе в Москве. В связи с этим "крайне маловероятно", что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо "над сердцем Кремля", и при этом еще и попасть на камеры.

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Снимки с геолокацией от января 2023 года подтверждают, что власти РФ разместили зенитные ракетные комплексы "Панцирь" недалеко от Москвы, чтобы создать круги ПВО вокруг города.

"Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали удивление", - указывается в отчете.

Как напомнили аналитики, Кремлю не удалось своевременно и последовательно дать информационный ответ на другие военные унижения, среди которых потеря захваченных ранее Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года.

"Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии ударов предполагает, что Россия инсценировала этот инцидент в непосредственной близости от празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное", - добавляется в материале.

Вместе с тем Москва может использовать такую "атаку", чтобы оправдать отмену или дальнейшее ограничение празднования 9 мая. Это также вероятно, усилит информационную работу, которая изображает войну против Украины как прямую угрозу соблюдению Россией "уважаемых исторических событий".

Аналитики ранее сообщали, что РФ принимает ряд мер, чтобы представить свою незаконную захватническую войну против Украины как экзистенциальную для внутренней аудитории и подготовиться к более широкой социальной мобилизации.

Ночная атака на Кремль

В ночь на 3 мая неизвестные БПЛА атаковали территорию Кремля. Один из них вызвал пожар на крыше Сенатского дворца, однако его быстро ликвидировали.

Россия, традиционно, во всем обвинила "киевский режим". Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев даже призвал "физически устранить" президента Украины Владимира Зеленского. Украинская власть, включая с главой государства, опровергает причастность до этих событий.

В Госдепе США уже заявили, что атака беспилотников на Кремль никоим образом не скажется на поставках американской военной помощи Украине.

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