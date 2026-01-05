Что нужно делать сначала - пылесосить или вытирать пыль: эксперты поставили точку

Специалисты дали точный ответ на распространенный вопрос.

Во время уборки дома у людей часто возникает вопрос, что лучше делать сначала: пылесосить или вытирать пыль. Точного ответа нет, однако специалисты все же имеют свои предпочтения, пишет Better Homes and Gardens.

Большинство экспертов советуют сначала вытирать пыль, а затем пылесосить. Это объясняется тем, что когда вы вытираете пыль, особенно сверху, частицы пыли поднимаются в воздух и со временем оседают на нижних поверхностях. Поэтому если сначала пылесосить, то любая пыль, которая осядет после этого, сделает вашу уборку бесполезной.

"Сначала нужно убрать пыль, затем протереть микрофибровой салфеткой или влажными салфетками, особенно в высоких местах, таких как вентиляторы, а затем пропылесосить. Тип пола не имеет значения. Сначала убирайте пыль", - отметил владелец компании Murray Clean в Плимуте Мюррей Кларк.

Такую последовательность следует применять независимо от типа пола в доме, ведь вся пыль и грязь в конце концов оседает на полу.

"Если вы сначала пылесосите, а потом убираете пыль, вы фактически разрушаете собственную работу. Через час вам придется снова пылесосить или вы заметите песок под ногами", - подчеркивает соучредитель Clean Fanatics Нишант Прасад.

В то же время владельцы компании MaidThis Cleaning Джен и Брайан Бойл советуют пылесосить перед уборкой пыли только тогда, если есть большое количество волос.

Другие советы экспертов

