30 тисяч чехов подписали петицию с извинениями из-за антиукраинских заявлений спикера

Учитель и глава чешского села Семневице Антонин Коларж написал петицию на имя посла Украины в Чехии Василия Зварича, в которой он извиняется за высказывания председателя Палаты представителей Томио Окамуры. Сейчас эту петицию уже подписали 30 тысяч человек, сообщает iDNES.

"Я чувствую необходимость извиниться перед вами за слова, высказанные Томио Окамурой, которые прямо противоречат фактам, историческому опыту и основным принципам гуманности, солидарности и ответственности", - отметил учитель в письме.

Коларж считает, что Окамура представляет лишь меньшинство общества, а благодаря своей публичной должности его голос слышен гораздо больше, чем это соответствует реальным взглядам большинства населения Чехии.

"Эти высказывания являются его личной политической позицией и не могут быть распространены на других членов парламента Чешской Республики или на чешское общество в целом", - заверил чиновник.

Он добавил, что в Чехии есть много людей, которые испытывают солидарность и благодарность к Украине и ее гражданам.

"Сегодня Украина защищает не только свою территорию. Она защищает сам принцип, что границы не меняются силой и что насилие не может переписать право. Если Украина упадет, это будет не только ее поражение - это будет поражение демократических ценностей, на которых основывается и наша собственная свобода", - подчеркнул Коларж в петиции.

Также в петиции учитель перечислил события, с которыми украинцы имели или должны сталкиваться, среди которых русификация, массовые убийства гражданских в Буче или уничтожение Мариуполя.

Что Окамура сказал об Украине

Напомним, спикер парламента Чехии поднял скандал новогодним обращением. В частности он выступил против предоставления оружия Украине и пожаловался на "воров хунты Зеленского".

"Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его на продолжение абсолютно бессмысленной войны", - сказал Окамура.

После этого стало известно, что оппозиция Чехии инициирует отставку спикера парламента из-за антиукраинских заявлений. Члены движения SPD считают высказывания Окамуры позорными и неприемлемыми

"ODS (Гражданская демократическая партия) будет соинициировать обсуждение неприемлемых высказываний Томия Окамуры в Палате депутатов Чешской Республики и поддержит предложение о его отзыве", - говорится в заявлении движения.

