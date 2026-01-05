Погода в Днепре: синоптики предупреждают об опасности на дорогах (инфографика)

По городу и области на сегодня объявлен І уровень опасности.

В Днепре на сегодня, 5 января, объявили повышенный уровень опасности. Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают о гололедице на дорогах.

"5 января 2026 г. в г. Днепр и по Днепропетровской области на дорогах сохранится гололедица", - говорят они.

Поэтому на Днепропетровщине объявлен І уровень опасности, желтый.

По прогнозу, сегодня на Днепропетровщине ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Утром местами будет наблюдаться слабый гололед. На дорогах гололедица, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура по области 0°...+5°, а в Днепре териометры покажут +1°...+3°.

Погода 5 января - прогноз по Украине

В понедельник, 5 января, погодные условия в Украине будут неоднородными. В большинстве западных и северных регионов осадки не прогнозируются. В то же время на юге страны будут преобладать дожди, а в центральных областях, а также в Донецкой, Луганской и Черновицкой областях и в районе Карпат ожидаются снег и мокрый снег.

Синоптик Наталья Диденко объяснила, что западные и северные области Украины будут находиться под влиянием антициклона, поэтому там сохранится сухая погода. Остальная территория страны будет испытывать влияние южного циклона: на юге будет выпадать дождь, а в центре, на востоке и в отдельных западных регионах прогнозируют снег с дождем.

Температурный фон по стране составит от -1 до -6 градусов. В центральных областях ожидается от -4 до +1 градуса, на юге +3...+7, а на Южном побережье Крыма воздух прогреется до +10 градусов.

