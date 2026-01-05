5 января в Киеве весь день будут морозы

5 января в Киеве ожидается холодная зимняя погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня столбики термометров в столице покажут -3°...-5°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. Только местами на дорогах будет гололедица.
Атмосферное давление немного пониженное, 750-752 мм ртутного столба. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.
Погода сегодня - прогноз на 5 января
Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -9°, днем -2°, снег.
В Луцке будет пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.
В Ривне сегодня пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.
В Тернополе 5 января ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно, снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -9°, днем -2°, пасмурно, снег.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.
В Виннице сегодня будет -9°...-2°, пасмурно, снег.
В Житомире в понедельник ночью будет -11°, днем -4°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут -12°...-4°, пасмурно.
В Черкассах сегодня будет ночью -9°, днем -2°, пасмурно, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -1°, пасмурно, снег.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -11°...-1°, снег.
В Одессе 5 января - пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°, дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°, дождь.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -12°, а днем -4°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -10°, днем -3°, снег.
В Днепре температура ночью будет -7°, днем -1°, пасмурно, снег.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +1°...+8°, дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.