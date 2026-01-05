5 января в Киеве весь день будут морозы

Температура в столице ожидается на уровне -3°...-6°.

5 января в Киеве ожидается холодная зимняя погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня столбики термометров в столице покажут -3°...-5°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. Только местами на дорогах будет гололедица.

Атмосферное давление немного пониженное, 750-752 мм ртутного столба. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.

Погода сегодня - прогноз на 5 января

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -9°, днем -2°, снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.

В Ривне сегодня пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.

В Тернополе 5 января ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -9°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.

В Виннице сегодня будет -9°...-2°, пасмурно, снег.

В Житомире в понедельник ночью будет -11°, днем -4°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -12°...-4°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет ночью -9°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -11°...-1°, снег.

В Одессе 5 января - пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°, дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -12°, а днем -4°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -10°, днем -3°, снег.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +1°...+8°, дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

