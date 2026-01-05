Он считает, что США могут вернуть деньги через соглашение по полезным ископаемым.

Президент США Дональд Трамп считает, что США смогут не только вернуть все потраченные на Украину средства, но и заработать больше. Об этом он заявил во время общения с прессой.

Так, американский лидер подчеркнул, что война в Украине сейчас США "ничего не стоит".

"Более того, мы зарабатываем деньги, в отличие от Байдена - Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их", - заявил президент США.

Он считает, что США могут вернуть все потраченные на Украину средства через соглашение по полезным ископаемым с Украиной.

"Я вернул значительную часть, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным металлам, вошли в сферу редкоземельных металлов, и мы вернем много этих денег. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги", - заявил он.

Он также выразил надежду, что соглашения по мирному урегулированию между Украиной и РФ удастся достичь, и это произойдет "в недалеком будущем".

Трамп сказал журналистам, что Трамп сказал, что "не верит, что такой удар вообще был".

Он пояснил, что сначала у него не было достоверной информации, и он поверил Путину, когда тот сказал, что его дом атаковали. Но сейчас США смогли проверить информацию и подтвердить недостоверность обвинений РФ.

