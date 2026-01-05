'Шахеды' не летают на уровне 2 этажа': в ГСЧС раскрыли детали удара по больнице в Киеве

Есть погибший и пострадавшие.

В результате российского удара по медицинскому учреждению в Киеве есть 30-летний погибший и пострадавшие. Об этом сказал в эфире "Киев24" Павел Петров, спикер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

"Мы понимаем, что у нас "Шахеды" не летают по городу на уровне второго этажа. И это прямое попадание в медицинское учреждение. Чистый террор",- подчеркнул он.

По его словам, на момент попадания люди находились подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких.

Петров рассказал, что вызов поступил в 2.45 и стало понятно, что попадание произошло или рядом или в медицинское учреждение.

"Было установлено, что попадание произошло на уровне второго этажа четырехэтажного медицинского учреждения, где находились люди на лечении. Было эвакуировано 25 человек. К сожалению, во время ликвидации пожара, проведения обследования помещений было обнаружено тело мужчины. Предварительно это мужчина 1995 года рождения. Также 4 человека травмированы - одному человеку была оказана помощь на месте - там рваная рана правой кисти и острая реакция на стресс. Еще трое госпитализированы - у двух отравление продуктами горения, а еще одна женщина с убойными ссадинами левого локтевого сустава", - отметил он.

По его словам, в 3.44 спасатели завершили ликвидацию пожара. Он добавил, что спасательные работы уже полностью завершены.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 января россияне совершили очередную атаку на Киев, есть разрушения в Оболонском районе, погиб человек.

По данным Нацполиции, погиб мужчина 1995 года рождения, который находился на стационарном лечении. Среди пострадавших - 42-летняя женщина, помощь ей оказали на месте, а также, в частности, две женщины 77 и 97 лет - они госпитализированы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из 26 пациентов частной клиники 16 перевезли в коммунальные больницы столицы. Из трех пострадавших в результате атаки двух госпитализировали в тяжелом состоянии.

