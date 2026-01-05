Почему кот постоянно меняет место для сна: эксперты перечислили 8 причин

Эксперты по поведению кошек отмечают, что кот не просто выбирает место для сна, на его выбор влияет ряд факторов.

Если хозяин спит только на одном месте: в своей кровати, то у кота мест для сна в квартире может быть множество и каждый раз животное может выбирать новую локацию, пишет Kinship.

Может казаться, что коты просто спят в любом месте, но в их выборе есть определенная система, которая учитывает удивительно большой перечень факторов. Эксперты по поведению котов Джои Лусварди и Лори Кассидей отметили, что влияет на выбор пушистиков:

1. Температура

Видео дня

"Температура, как правило, является важнейшим фактором. В зависимости от погоды и времени года, коты могут отдавать предпочтение особенно теплым или прохладным местам, исходя из своих потребностей", - отметил Лусварди.

То есть, кот может прижиматься к куче свежевыстиранного белья, следовать за солнечным лучом по ковру или разлечься на холодной плитке.

2. Безопасность

В дикой природе кошки являются добычей для более крупных хищников, что делает их особенно чувствительными к необходимости сохранения собственной безопасности, особенно тогда, когда они спят.

Лусварди объяснил, что именно поэтому кошки часто любят спать в закрытом месте, где хищникам не так легко до них добраться, чтобы они не чувствовали себя настолько уязвимыми.

3. Распределение времени

Лучшие места для сна являются таким же ресурсом, как еда или вода, поэтому кошки, особенно, если в помещении есть и другие животные, часто в течение дня по очереди занимают лучшие или самые популярные места.

Кассидей отметила, что коты могут по очереди занимать определенные места, чтобы не произошло конфликтов.

4. Близость

Многие кошки чувствуют себя безопаснее всего, когда спят рядом со своим хозяином или другими животными. Это все из-за того, что хищнику труднее добраться до группы, чем до одной особи.

5. Разнообразие

Указывается, что иногда причина выбора нового места для сна у кошек очень проста - им хочется новизны.

"Многие кошки просто любят менять обстановку. Им что-то нравится в течение некоторого времени, а потом они скучают и переходят к другому. Это просто их странная привычка, потому что они любят разнообразие", - пояснил Лусварди.

6. Шум

Коты, как и большинство животных, чувствуют себя комфортно в тишине и часто ищут тихие места для отдыха.

7. Пространство

Многие кошки ищут тесные места для сна, будь то уютный уголок или маленькая коробка.

8. Здоровье и возраст

"В зависимости от возраста и состояния здоровья, определенные позиции или места для сна могут быть для них более или менее удобными. Например, пожилая кошка с больными суставами может нуждаться в подогревающей кровати", - отметил Лусварди.

Другие интересные факты о котах

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринар Марта Видаль-Абарка развеяла распространенное мнение, действительно ли коты и собаки не могут вместе жить.

Также мы писали, что ветеринар Аманда Чарльз дала 8 полезных советов, которые помогут отучить кота выпрашивать еду у хозяина посреди ночи.

Вас также могут заинтересовать новости: