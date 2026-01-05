Банки и обменники обновили курс валют: сколько стоит доллар 5 января

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, а евро - 49,35 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 5 января, остался на прежнем уровне и составляет 42,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 49,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,35 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,32 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 50,01 грн/евро, а курс продажи - 49,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 5 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек.

Согласно данным регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,55 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что за 2025 год украинцы приобрели наличной валюты на 23,94 млрд долларов, что стало историческим рекордом. По данным специалиста, пиковый спрос пришелся на начало и конец года: январь месяц и IV квартал. В среднем в эти периоды украинцы покупали валюты на 2,25 млрд долларов в месяц.

