В ЕС сделали заявление относительно кризиса в Венесуэле и призвали к демократии

Сейчас Европейский Союз находится в тесном контакте с США по этому вопросу.

Европейский Союз выступает за мирный переход к демократическому строю в Венесуэле с уважением к суверенитету этой страны. Соответствующее заявление опубликовала глава евродипломатии Кая Каллас.

"ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и наркоторговлей, которые представляют значительную угрозу безопасности во всем мире. В то же время ЕС подчеркивает, что эти вызовы должны решаться путем устойчивого сотрудничества с полным уважением к международному праву и принципов территориальной целостности и суверенитета", - говорится в заявлении.

Каллас также повторила позицию ЕС, согласно которой Николас Мадуро не имеет легитимности демократически избранного президента.

Она добавила, что ЕС находится в тесном контакте с США, а также с региональными и международными партнерами, чтобы поддерживать и способствовать диалогу со всеми сторонами, которые вовлечены. Дипломат подчеркнула, что это должно привести к переговорному, демократическому, инклюзивному и мирному решению кризиса под руководством венесуэльцев.

"В это критическое время крайне важно, чтобы все стороны полностью уважали права человека и международное гуманитарное право. Все политические заключенные, которые сейчас содержатся в Венесуэле, должны быть безоговорочно освобождены. Консульские органы государств-членов ЕС тесно сотрудничают, чтобы защитить безопасность граждан ЕС, в частности тех, кто незаконно удерживается в Венесуэле", - призвала Каллас.

Ситуация в Венесуэле - последние новости

Ранее издание The Wall Street Journal рассказало, кто заменит Мадуро и будет ли финансирование США. По словам журналистов, Трамп выразил сомнение в том, имеет ли Мария Корина Мачадо, главный лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира, легитимность для руководства страной. Поэтому президент США заявил, что мог бы сотрудничать с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которая сейчас является фактическим лидером страны.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон предположил, кто может возглавить власть в Венесуэле. Он считает, что этот переходный период мог бы обеспечить в Венесуэле Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году.

"Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет оперативно обеспечить этот переход", - сказал Макрон.

