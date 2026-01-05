Диетологи назвали 7 продуктов для завтрака, которые дадут заряд бодрости весь день

Завтрак утром восстанавливает уровень глюкозы в мозге, чтобы вы могли ясно мыслить и оставаться сосредоточенным.

Многие люди жертвуют утренним приемом пищи ради нескольких дополнительных минут сна утром. Однако завтрак – один из лучших способов повысить уровень энергии на весь день – важно лишь выбрать правильные продукты, пишет портал RealSimple.

Почему завтрак так важен

"Завтрак утром восстанавливает уровень глюкозы в мозге, самом энергоемком органе, поэтому вы можете ясно мыслить и оставаться сосредоточенным. Он стабилизирует уровень сахара в крови, восполняет питательные вещества, которые мозг и мышцы использовали за ночь, и дает сигнал метаболизму переключиться из режима отдыха", – объясняет диетолог Саманта Петерсон.

Диетолог Дон Джексон Блатнер рекомендует употреблять на завтрак пищу, включающую углеводы, белки и жиры, поскольку каждый макронутриент имеет свои преимущества.

"Углеводы – это предпочтительный источник энергии для вашего организма, особенно для мозга и мышц", – объясняет она. "Белковые калории помогают поддерживать стабильный уровень энергии, замедляя пищеварение и поддерживая мышцы и метаболизм, а жировые калории обеспечивают длительную, концентрированную энергию".

Вот 7 лучших продуктов на завтрак, чтобы чувствовать себя бодрее на протяжении дня.

Яйца

Этот основной продукт для завтрака является полноценным белком, то есть содержит все незаменимые аминокислоты и поможет вам дольше чувствовать себя сытым. По словам Петерсон, яйца также богаты витаминами группы В и холином, которые поддерживают энергию мозга, концентрацию внимания и чувство сытости.

Шпинат

"Шпинат богат растительным железом, которое помогает доставлять к клеткам необходимый для энергии кислород", – говорит Блатнер. И это естественный источник нитратов, которые помогают улучшить кровообращение и повысить уровень энергии, объясняет она.

Греческий йогурт

Выберите его для быстрого завтрака, богатого белком, а также пробиотиками, которые помогают поддерживать пищеварение, баланс сахара в крови и настроение, советует Петерсон.

Орехи и семена

"Они содержат магний, который поддерживает сотни реакций, участвующих в создании энергии", – говорит Блатнер. Попробуйте добавить горсть орехов и семян, таких как тыквенные семечки, миндаль, чиа или конопля, в свою утреннюю овсянку или йогурт. Или приготовьте пудинг из семян чиа заранее, чтобы быстро позавтракать.

Овсянка

Овсянка – это высококачественный источник цельнозерновых углеводов, говорит Блатнер. Сделайте её полноценным блюдом, добавив орехи, семена и ягоды.

Творог

"Творог богат казеином, медленно усваиваемым белком, который помогает вам оставаться сытыми и поддерживать стабильный уровень энергии в течение нескольких часов", – говорит Петерсон. "Он также богат кальцием, который поддерживает работу мышц и здоровый метаболизм". Кроме того, он очень универсален и может употребляться со сладкими или солеными добавками.

