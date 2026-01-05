Оставляют воронки, как от бомб: в Одесской области растет численность интересных животных (фото)

Вепри питаются преимущественно растительной пищей, в том числе ягодами и орехами.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", во время войны, которую РФ развязала против Украины в 2022 году, наблюдается восстановление популяции интересных животных - диких кабанов. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

"Во время полномасштабной войны и полного запрета охоты мы в нацпарке "Тузловские лиманы" стали свидетелями долгожданного восстановления численности диких животных. Один из таких видов - это дикий кабан (Sus scrofa), также известный как евразийская дикая свинья, или просто вепрь. Это интересный вид свиней, который является родным для значительной части Евразии и является предком домашней свиньи", - отмечает ученый.

Обычно, объясняет Русев, эти животные формируют группы и путешествуют по разным биотопам нацпарка. Сейчас следы их передвижения и их гигиенических процедур можно видеть в разных зонах заповедника.

По словам ученого, исследователи часто встречают определенные "метки", которые сначала принимают за воронки от бомбежки.

"Но, после ознакомления, оказывается, что это купальни, где они проводят специальные профилактические процедуры", - рассказал Русев.

Он добавляет, что дикий кабан - всеядное животное. В его рационе растительная пища составляет около 90%, в частности это желуди, орехи, ягоды, фрукты, трава, молодые листья, а также выкопанные с помощью пятака корнеплоды и клубни.

