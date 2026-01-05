Новый горшок - долгая жизнь: когда можно пересаживать тещин язык

Сансевиерия неприхотлива, но для активного роста ей иногда нужна пересадка. Рассказываем, когда менять горшок, как это сделать правильно и как ухаживать за растением после процедуры.

Сансевиерия, или "щучий хвост", считается одним из самых выносливых комнатных растений. Она легко переносит слабое освещение и редкий полив, однако полностью обходиться без ухода не может. Один из ключевых моментов – своевременная пересадка.

Как говорится на сайте Марты Стюарт, хотя сансевиерия предпочитает немного тесный горшок, со временем корням становится слишком мало места. Длительное пребывание в маленькой ёмкости вызывает стресс у растения, замедляет рост и делает его более уязвимым к болезням и вредителям. Кроме того, мощная корневая система способна даже повредить горшок.

Когда можно пересаживать тещин язык - как понять

О необходимости пересадки сигнализируют несколько признаков: замедление роста, корни, выглядывающие из дренажных отверстий, слишком быстрое высыхание почвы и листья, которые буквально выталкиваются из субстрата. Оптимальный момент – когда корни занимают около 75% земляного кома. В благоприятных условиях пересадка может требоваться раз в год или раз в два года – всё зависит от размера горшка и темпов роста растения.

Как пересадить тещин язык - что важно знать

Для пересадки понадобится новый горшок, примерно на 5 см шире предыдущего. Растение аккуратно вынимают, слегка расправляют корни и помещают в новую ёмкость с хорошо дренируемой почвой для суккулентов. После этого грунт досыпают, слегка уплотняют и обильно поливают.

После пересадки сансевиерию важно поставить в максимально светлое место в доме. Чем больше света она получает, тем активнее будет расти и тем дольше сохранит декоративный вид.

