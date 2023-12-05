Супруга одного из мобилизованных передала слова своего мужа о том, что "они там по трупам ходят, ими просто все завалено".

Родственники российских мобилизованных пожаловались Владимиру Путину, что бойцов кидают на "мясные штурмы" Авдеевки, чтобы взять город к пресс-конференции президента.

Родственники военнослужащих в/ч 95411 (Западный военный округ) написали обращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться с "признаками намеренного истребления" мобилизованных на Авдеевском направлении. Документ подписали более 100 человек, он есть в распоряжении "Важных историй".

Как утверждают авторы письма, после начала активной фазы наступления в ноябре, командование распорядилось отправлять на штурм военнослужащих даже со средней тяжестью ранений, чтобы они "долечивались в окопах".

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"Собирают остатки - и опять в штурма. Торопятся, пока [украинцы] в раздрае, гонят к прямой линии [Владимира Путина] и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку и дальше - переговоры", - рассказала супруга одного из мобилизованных.

Она также передала слова своего мужа о том, что "они там по трупам ходят, ими просто все завалено".

"Мы говорим Путину – посчитайте личный состав: сколько осталось реально в наличии, а не по военным билетам, и тому, что в докладах идет", - комментирует родственница другого военнослужащего.

Война в Украине - потери РФ

Уничтожены еще 1030 оккупантов и сейчас потери войска РФ в Украине приближаются к 334 тыс. человек. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.23 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 333840 (+1030) человек", - указано в сообщении.

Ситуация возле Авдеевки сложная и такой она остается уже в течение последнего месяца, но наши бойцы вблизи Степного и на коксохимическом заводе уничтожают врага.

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