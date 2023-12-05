По состоянию на утро боевые потери войска РФ в личном составе приближаются к 334 тыс. человек.

Уничтожены еще 1030 оккупантов и сейчас потери войска РФ в Украине приближаются к 334 тыс. человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.23 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 333840 (+1030) человек", - указано в сообщении.

Также за сутки на более чем сотню возросло количество уничтоженной вражеской техники: танков ‒ до 5587 (+7 за минувшие сутки) единиц, боевых бронированных машин ‒ до 10416 (+15) единиц, артиллерийских систем – до 7987 (+26) единиц, средств ПВО ‒ 605 (+3) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – до 6032 (+15), автомобильной техники и автоцистерн – до 10483 (+32) единиц, специальной техники ‒ до 1148 (+7) единиц.

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Как ранее сообщалось, также уничтожены 913 вражеских РСЗО, 323 самолета и 324 вертолета, 22 корабля и 1 подводная лодка.

Потери РФ на войне в Украине

1 декабря Министерство обороны обнародовало данные о военных потерях России в войне в Украине в течение ноября. Отмечалось, что в прошлом месяце Силы обороны уничтожили 3 тыс. 90 единиц российского вооружения и военной техники, а также ликвидировали около 28 тыс. 550 человек личного состава оккупантов.

Известно, что в Кремле хотят до Нового года отбить позиции на востоке Украины, из которых их вытеснили силы обороны. В частности тяжелые бои идут с октября на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском направлениях. Наши защитники также на Мелитопольском направлении продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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