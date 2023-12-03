По словам главы городской военной администрации, "они выдыхаются", а желающих идти на штурмы добровольно все меньше и меньше.

Российские оккупанты усилили штурмы Авдеевки, вследствие этого все больше солдат вражеской армии отказываются идти в бой из-за огромных потерь. При этом ситуация на этом направлении остается крайне напряженной, обстрелы не утихают. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш.

По его словам, ситуация на направлении "очень динамичная" и меняется постоянно - нельзя говорить, что "сейчас тихо", и это будет продолжаться долго. При этом сегодняшняя ночь прошла относительно спокойно.

"По городу вообще не было массированных обстрелов, были такие одиночные прилеты в старую часть города, в центральную часть города. По позициям тоже более-менее спокойно. Массированные были обстрелы, но не многочисленные", - рассказал Барабаш.

Он отметил, что враг постоянно штурмует Авдеевский коксохимический завод - несмотря на то, что несет "колоссальные потери".

"Постоянно пытаются, практически круглосуточно, они штурмуют направление Авдеевского коксохимзавода. ... Есть еще и другие направления, которые в нашем понимании являются приоритетными для противника, - они штурмуют "промку", на "промке" очень тяжелые бои, они штумуют Степное, пытаются они все-таки зайти и закрепиться в нем, не удается у них ничего.

В то же время, по мнению главы Авдеевской МВА, уменьшение количества атак на этом направлении связано с ухудшением погодных условий и с большими потерями оккупантов - и в технике, и в живой силе.

"В любом случае они выдыхаются, в любом случае желающих идти на штурмы добровольно все меньше и меньше. Все больше и больше у них так называемых "отказников". Разумеется, они там проводят мотивационные беседы свои, но повторюсь - все больше и больше тех бойцов, которые отказываются идти на штурм Авдеевки", - резюмировал Барабаш.

Бои за Авдеевку - последние новости

Россияне начали штурмовать Авдеевку еще с двух направлений. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, враг пытается штурмовать город со всех направлений - оккупанты применяют много ствольной и реактивной артиллерии и, несмотря на погодные условия, используют много авиации.

Также УНИАН сообщал о том, что Россия изменила тактику под Авдеевкой. Так, офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов отметил, что трудно понять, это третья волна штурма Авдеевки или нет, потому что враг атакует город постоянно.

Вас также могут заинтересовать новости: