Угроза окружения города существует.

Ситуация возле Авдеевки сложная и такой она остается уже в течение последнего месяца, но наши бойцы вблизи Степного и на коксохимическом заводе уничтожают врага.

Начальник службы связей с общественностью 47 ОМБР Дмитрий Лазуткин отметил, что украинские бойцы уничтожают врага и его технику, в частности, сегодня утром около 6:30 было уничтожено четыре МТЛБ.

"Общался с ребятами, которые защищают Степное, они настроены по боевому: помолились и пошли в бой. Стараются не пускать врага, не дают переходить за железную дорогу. Ежедневно очень много оккупантов пытается атаковать. Эти волны атак практически не прекращаются, а их потери значительно больше потерь наших бойцов", – рассказал Лазуткин в эфире телемарафона.

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Он также отметил, что за последние дни было много именно стрелковых боев, много было столкновений на ближней и на средней дистанции.

"Но сегодня землю приморозило за ночь и уже ушла бронетехника. Изменилась тактика, но не изменились вражеские цели – они хотят захватить Авдеевку, штурмуют коксохим и получают отпор от наших военнослужащих", - добавил начальник службы связей с общественностью 47 ОМБР.

Лазуткин отмечает, что есть угроза окружения Авдеевки, потому что для врага никаких правил и обычаев войны не существует.

"Атакуют большими силами. Очевидно стоит приказ перед ними - захватить, окружить Авдеевку, но пока им это не удается, потому что наши бойцы с укрепленных позиций контратакуют и наносят поражение по сосредоточению техники и живой силы", - рассказал он.

По его словам, в плен попадает не мало россиян, многие из которых деморализованы.

"Но в то же время ждать, что волны атак прекратятся, очевидно, не следует, потому что их там стимируют, в том числе, и психотропными веществами, которые подавляют чувство страха", - сообщил Лазуткин.

Бои за Авдеевку - последние новости

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают атаковать российских оккупантов к югу от Степного. А возле коксохимического завода и промзоны Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Аналитики отметили, что украинские войска провели контратаку под Авдеевкой и восстановили утраченные позиции. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы атакуют российские позиции в лесополосе к югу от степного.

В то же время российские войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении и достигли продвижения. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в районе водохранилища к северу от Авдеевки. Кроме того, дополнительные геолокационные снимки показывают, что российские войска продвинулись в пределах Степного в 5 км к северо-западу от Авдеевки.

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