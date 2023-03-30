В Беларуси задержали россиянина Алексея Москалева, осужденного в России за повторную "дискредитацию армии" РФ после антивоенного рисунка дочери.
Как пишет Telegram-канал SOTA, его могли вычислить после включения мобильного телефона в квартире. Адвокат мужчины Дмитрий Захватов сообщил, что потерял с ним связь. "Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости, все так и есть", - написал он.
28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии.
За что судили Москалева
Напомним, что 53-летнего мужчину задержали после того, как его дочь нарисовала антивоенный рисунок, на котором женщина возле флага Украины защищает ребенка от летящих со стороны России ракет. Также школьница написала "Нет войне" и "Слава Украине".
Известно, что мужчину дважды штрафовали за "дискредитацию российской амрии" из-за его постов в соцальных сетях.
Накануне оглашения приговора Москалев сбежал из-под домашнего ареста. Его приговорили к двум годам колонии за повторную "дискредитацию армии".
Его дочь Машу принудительно забрали в приют, сейчас идёт процесс по ограничению родительских прав.