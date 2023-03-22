Преподаватель отрицательно высказался о действиях ВС РФ.

49-летнего учителя из российского Курска будут судить по обвинению в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Накануне по статьям о дискредитации ужесточили наказание.

Как пишет Moscow Times, "сдали" учителя правоохранителям его же ученики. Один из них записал его слова на диктофон, а потом родители передали запись полиции.

Инцидент произошел на уроке обществознания в 10-м классе почти год назад – в апреле 2022 года. Якобы во время занятия преподаватель отрицательно высказался о действиях ВС РФ во время полномасштабного вторжения в Украину.

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Это не первый инцидент, когда школьного учителя в России судят после доноса учеников. Ранее на Сахалине учительницу по английскому языку оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за того, что она не поддержала Вооружённые силы России. Тогда тоже кто-то из школьников снял слова учительницы на видео. В Нижегородской области РФ учительница посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы их не отправили на войну в Украину. Ее также судят за дискредитацию.

Преследование за дискредитацию армии России

После вторжения в Украину в России ввели наказание за дискредитацию российской армии и распространение дезинформации о ней. Наказание за прошедший год неоднократно ужесточали.

Накануне российский диктатор Владимир Путин подписал очередные законы, которыми ужесточаются уголовные и административные наказания за дискредитацию и фейки о российских "воинах". Ими также расширяется список наказуемых деяний - теперь тюрьма и штрафы светят и за дискредитацию "вагнеровцев".

Кроме того, Путин предлагал забирать российское гражданство у "распространителей фейков" и тех, кто "дискредитирует армию". Госдума уже готовит для этого юридические основания.

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