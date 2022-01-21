Пара устраивала извращения и мочилась на камеру, а за процессом наблюдали дети.

В Балаково Саратовской области (РФ) 40-летняя женщина вместе со своим 36-летним сожителем снимала трэш-стримы. За донаты пара занималась сексом на камеру и устраивала другие извращения. Очевидцами этого были двое детей-подростков.

Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России.

В Сети появилось несколько видео пьяных трэш-стримеров. На кадрах видно, как мужчина с женщиной мочатся на камеру. По данным местных СМИ, пара также занималась сексом за донаты, а за всем процессом наблюдали двое детей женщины - 13-летняя дочь и 17-летний сын.

На одном из фрагментов ролика слышны детские голоса. Мужчина с женщиной отмечают, что сын вызвал полицию на них.

Во время словесной перепалки сын трэш-стримерки заявил, что им с сестрой уже надоели их злоупотребление алкоголем и извращения на камеру. Судя по диалогу, женщину чувства детей не интересуют.

После появления видео началась доследственная проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Детей из семьи изъяли.

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