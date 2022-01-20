Пострадавший получил травму головы и был госпитализирован, отметили правоохранители.

В Одесской области мужчина вместе с юношей жестоко избили и удерживали связанным 15-летнего подростка, которого обвинили в краже.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что преступление совершено в одном из сел Болградской объединенной громады.

"Злоумышленники в возрасте 32-х и 17 лет избили, связали и удерживали 15-летнего знакомого за то, что он якобы украл у них музыкальную колонку. Это случилось в гараже старшего по возрасту мужчины, где односельчане собрались для игры в карты. Подозреваемые придрались к мальчику, требуя, чтобы тот признался в содеянном", – рассказали в главке.

Когда потерпевший стал отрицать свою причастность к краже, его избили и связали. Несколько часов избитый подросток просидел связанным, пока не умудрился развязать веревки и убежать домой. О случившемся он сразу рассказал отцу, и тот обратился в полицию.

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Потерпевший находится в больнице с травмой головы, он пройдет судебно-медицинскую экспертизу, и по ее результатам будут решать вопросы дальнейших действий в отношении злоумышленников. За совершенное им грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Одесской области 23-летний парень до смерти избил пенсионерку табуреткой и забрал телевизор. По данным правоохранителей, подозреваемый ранее арендовал у пенсионерки жилье и обвинил ее в краже.

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