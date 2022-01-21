Одну из взрывчаток школьник поджег на перемене и бросил в окно.

В России в Челябинской области 14-летний подросток в школе на перемене поджег самодельную бомбу и бросил в окно.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что инцидент произошел в поселке Полетаево.

Подросток принес на занятия пять взрывчаток, которые сам собрал из подручных материалов.

"После первого урока поджег одну из них и бросил в окно с третьего этажа: устройство рвануло уже на улице", – говорится в сообщении.

Здание школы оцепили. Подростка вычислили дети и рассказали преподавателю, который его задержал и передал силовикам.

Позже стало известно, что школьник собирал взрывчатые устройства больше года, и его мать поддерживала такое хобби.

"Даниила описывают как тихого и спокойного мальчика. В школе конфликтов не было. Около года назад он увлекся взрывотехникой, в будущем хотел работать в этой сфере. Мама – сотрудница детского сада – всячески поддерживает сына в начинаниях и думает, что он изобретатель", – говорится в сообщении.

Парень рассказал, что дома у него хранятся сера и селитра для создания взрывчатки. Бомбы собирал по советам из интернета, в том числе и те, что сегодня принес в здание школы.

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