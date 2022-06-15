Сообщения о проблемах со здоровьем российского диктатора появляются намеренно перед его запланированным появлением на публике.

"Вбросы" о болезнях, операциях и комах российского диктатора Владимира Путина работают в пользу Кремля.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в Telegram.

По его убеждению, сообщения о проблемах со здоровьем российского диктатора появляются намеренно перед его запланированным появлением на публике.

"Каждый раз перед публичным появлением Путина, появляется информация о его тяжелом состоянии. Именно перед открытием Петербургского форума, где 17 июня должен присутствовать глава РФ, распространилась информация о том, что он якобы в коме", - отметил Андрусив.

По его словам, такие "вбросы" Кремля сеют недоверие к СМИ и всем, кто распространяет сообщения. "После таких публичных заявлений, выяляется, что Путин "живее всех живых", как говорят русские о своих вождях. Таким образом России удается нивелировать влияние информационных ресурсов. Поэтому не стоит доверять таким вбросам, но если это произойдет, то давайте отпразднуем", - сказал он.

Кома и рак у Путина-что известно

Вчера информационные ресурсы и Telegram-каналы сообщили, что Путин впал в кому после дальней операции. СМИ ссылались на источники в разведке, но предупредили, что информация нуждается в уточнении.

Раньше ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания в частности сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин замечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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