Российский диктатор заявил, что в импортном напитке, который ушел с рынка из-за войны, "одна химия".

Президент России Владимир Путин приказал заменить напиток Coca-Cola, производитель которого ушел с рынка из-за войны, развязанной РФ в Украине, напитком иван-чай. Указание о налаживании массового производства получит министр сельского хозяйства РФ.

Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС.

"Действительно ,это (иван-чай - УНИАН) наверняка полезнее, чем какая-то Coca-Cola, там одна химия", - заявил Путин.

Российский диктатор добавил, что документ по его резолюции о производстве отечественного напитка положат на стол министру сельского хозяйства РФ.

Напомним, что Coca-Cola HBC больше не будет производить и не будет продавать напиток Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России. Сейчас компания и ее клиенты распродают имеющиеся запасы. Когда они закончатся, Coca-Cola HBC "больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России", – заявила компания.

В России Coca-Cola HBC кроме самой Coca-Cola и ее подвидов выпускает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent и другую продукцию. В России работает 10 заводов компании.

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