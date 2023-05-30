Диктатор заявил, что атака стала якобы реакцией на удары по "центрам принятия решений".

Российский диктатор Владимир Путин абсурдно прокомментировал атаку беспилотников по Москве.

Как сообщают росСМИ, Путин намекнул, что Украина прибегла к атаке беспилотниками по Москве "в ответ на удары РФ по центрам принятия решений".

"В ответ киевский режим избрал путь запугивания граждан РФ и ударов по жилым зданиям. Это очевидный признак террористической деятельности... Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать", - заявил диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что его "беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России, спровоцировать на такой же ответ". По его словам, украинцы "должны это понимать".

"Они провоцируют нас на зеркальные действия. Увидим, что с этим делать", - заявил Путин.

Атака на Москву 30 мая

Сегодня утром в Москве прогремели взрывы. Местные власти заявили, что в результате атаки дронов в нескольких зданиях есть "незначительные повреждения".

Три беспилотника попали в жилые дома на ул. Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте. Есть пострадавшие.

Беспилотники атаковали и Подмосковье. всего на подлете в Москву якобы сбили 13 дронов, в том числе в районе Рублевки и Новой Москвы.

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