Определены несколько основных аспектов освещения атаки дронов на столицу России.

Для российской пропаганды придумали новые "методички" для освещения атаки дронов на Москву. Следовательно, кремлевским рупорам приказали обратить внимание на "успешную работу ПВО" и подчеркнуть, что цели "провокации" не достигнуты.

Как сообщает оппозиционное издание "Медуза", провластных СМИ "просят использовать такие подходы":

обратить внимание на "успешную работу ПВО";

отметить, что реакция "федеральных служб" и руководства Москвы и Московской области была "мгновенной", а работа - "качественной и сосредоточенной";

подчеркнуть, что цели "провокации" не достигнуты;

подчеркнуть, что задача атаки была "психологической", но жители показали "спокойствие и выдержку".

Кроме того, в "методичке" рекомендуют цитировать комментарии по поводу атаки дронов депутата Госдумы Александра Хинштейна, руководителя "Центра развития транспортных технологий" Алексея Рогозина и боевика Игоря Стрелкова-Гиркина, но исключительно с негативным окрасом.

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Атака дронами Москвы 30 мая

Утром 30 мая в Москве прогремели взрывы. Мэр Сергей Собянин поделился, что в результате атаки дронов у нескольких зданиях есть "незначительные повреждения".

Затем в сети появилась информация, что есть пострадавшие. Три беспилотника попали в жилые дома на ул. Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте.

Более того, беспилотники атаковали и Подмосковье. Всего на подлете в Москву якобы сбили 13 дронов, в том числе в районе Рублевки и Новой Москвы.

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