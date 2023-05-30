Для российской пропаганды придумали новые "методички" для освещения атаки дронов на Москву. Следовательно, кремлевским рупорам приказали обратить внимание на "успешную работу ПВО" и подчеркнуть, что цели "провокации" не достигнуты.
Как сообщает оппозиционное издание "Медуза", провластных СМИ "просят использовать такие подходы":
- обратить внимание на "успешную работу ПВО";
- отметить, что реакция "федеральных служб" и руководства Москвы и Московской области была "мгновенной", а работа - "качественной и сосредоточенной";
- подчеркнуть, что цели "провокации" не достигнуты;
- подчеркнуть, что задача атаки была "психологической", но жители показали "спокойствие и выдержку".
Кроме того, в "методичке" рекомендуют цитировать комментарии по поводу атаки дронов депутата Госдумы Александра Хинштейна, руководителя "Центра развития транспортных технологий" Алексея Рогозина и боевика Игоря Стрелкова-Гиркина, но исключительно с негативным окрасом.
Атака дронами Москвы 30 мая
Утром 30 мая в Москве прогремели взрывы. Мэр Сергей Собянин поделился, что в результате атаки дронов у нескольких зданиях есть "незначительные повреждения".
Затем в сети появилась информация, что есть пострадавшие. Три беспилотника попали в жилые дома на ул. Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте.
Более того, беспилотники атаковали и Подмосковье. Всего на подлете в Москву якобы сбили 13 дронов, в том числе в районе Рублевки и Новой Москвы.