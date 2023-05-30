Роспропаганде дали методички для освещения атаки на Москву / REUTERS

Для российской пропаганды придумали новые "методички" для освещения атаки дронов на Москву. Следовательно, кремлевским рупорам приказали обратить внимание на "успешную работу ПВО" и подчеркнуть, что цели "провокации" не достигнуты.

Как сообщает оппозиционное издание "Медуза", провластных СМИ "просят использовать такие подходы":

  • обратить внимание на "успешную работу ПВО";
  • отметить, что реакция "федеральных служб" и руководства Москвы и Московской области была "мгновенной", а работа - "качественной и сосредоточенной";
  • подчеркнуть, что цели "провокации" не достигнуты;
  • подчеркнуть, что задача атаки была "психологической", но жители показали "спокойствие и выдержку".

Кроме того, в "методичке" рекомендуют цитировать комментарии по поводу атаки дронов депутата Госдумы Александра Хинштейна, руководителя "Центра развития транспортных технологий" Алексея Рогозина и боевика Игоря Стрелкова-Гиркина, но исключительно с негативным окрасом.

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Атака дронами Москвы 30 мая

Утром 30 мая в Москве прогремели взрывы. Мэр Сергей Собянин поделился, что в результате атаки дронов у нескольких зданиях есть "незначительные повреждения".

Затем в сети появилась информация, что есть пострадавшие. Три беспилотника попали в жилые дома на ул. Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте.

Более того, беспилотники атаковали и Подмосковье. Всего на подлете в Москву якобы сбили 13 дронов, в том числе в районе Рублевки и Новой Москвы.

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