Цитаты топ-политика России из очередной порции ерунды можно разбирать на мемы.

Экс-президент РФ, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова отметился заявлениями относительно украинского президента Владимира Зеленского.

В частности, в своем телеграмм-канале опальный Медведев поддержал истерику роспропаганды по поводу статьи немецкого издания Die Welt. Там журналисты анализируют, что общего между ожидаемым украинским контрнаступлением и Курской битвой времен Второй мировой.

Роспропаганда подает материал так, будто немецкие журналисты "сравнили Зеленского с Гитлером". Так же трактует статью и Медведев.

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"Немецкие журналисты из Die Welt прямо призывают главу "украинских нацистов" не повторять ошибок немецкого фюрера, совершенных под Сталинградом. Искренние люди: наконец поняли, что это актер – настоящий проверенный фашист, настоящий наследник национал-социалистов Германии; разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец вовсе не фельдмаршал Паулюс", - заявил опальный политик.

Медведев и его "зашквары"

Дмитрий Медведев- с амый преданный слуга Путина, один из главных генераторов совершенно диких идей и заявлений. 8 апреля опальный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился очередным истерическим постом. Теперь он уверяет, что Украина никому не нужна, да и вообще она должна "исчезнуть".

До этого бывший президент страны-оккупанта пригрозил миротворцам НАТО "гробами" при их отправке в Украину.

Когда же "импортозамещение" не сработало в российском кинематографе Медведев призвал россиян загружать пиратские фильмы.

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