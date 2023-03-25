Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев решил ударить по интеллектуальной собственности иностранных компаний. Он призвал россиян пользоваться услугами "пиратов".
После полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года большая часть онлайн-сервисов закрыли доступ для россиян. Таким образом, жители страны-агрессора лишись западных фильмов, игр и музыки. В связи с этим Медведев призвал россиян найти "правильных пиратов" и пользоваться их нелегальным контентом.
"Если они ушли от нас, всякие Netflix и прочие, значит, будем это все скачивать и пользоваться бесплатно", - цитируют Медведева российские пропагандистские СМИ.
Кроме того, он предложил россиянам распространять пиратский контент через Интернет, чтобы нанести большой урон иностранным компаниям и довести их до банкротства.
"Пусть они недобирают деньги. Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь", - подытожил Медведев.
Заявления Медведева - что известно
Дмитрий Медведев уже не первый раз делает странные и нелепые заявления. Он неоднократно угрожал ядерным оружием, в частности, если ВСУ будут освобождать Крым.
Кроме того, он анонсировал ракетный "прилет" по Бундестагу и офису канцлера Шольца из-за обещания Германии арестовать Путина. Также политик угрожал ударить ракеты по здани МУС в Гааге.
Помимо этого, он внезапно признал, что Россия казалась в максимальной международной изоляции за последние 150 лет из-за нападения на Украину.