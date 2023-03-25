Замглавы Совбеза РФ призвал россиян пользоваться услугами "пиратов".

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев решил ударить по интеллектуальной собственности иностранных компаний. Он призвал россиян пользоваться услугами "пиратов".

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года большая часть онлайн-сервисов закрыли доступ для россиян. Таким образом, жители страны-агрессора лишись западных фильмов, игр и музыки. В связи с этим Медведев призвал россиян найти "правильных пиратов" и пользоваться их нелегальным контентом.

"Если они ушли от нас, всякие Netflix и прочие, значит, будем это все скачивать и пользоваться бесплатно", - цитируют Медведева российские пропагандистские СМИ.

Видео дня

Кроме того, он предложил россиянам распространять пиратский контент через Интернет, чтобы нанести большой урон иностранным компаниям и довести их до банкротства.

"Пусть они недобирают деньги. Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь", - подытожил Медведев.

Заявления Медведева - что известно

Дмитрий Медведев уже не первый раз делает странные и нелепые заявления. Он неоднократно угрожал ядерным оружием, в частности, если ВСУ будут освобождать Крым.

Кроме того, он анонсировал ракетный "прилет" по Бундестагу и офису канцлера Шольца из-за обещания Германии арестовать Путина. Также политик угрожал ударить ракеты по здани МУС в Гааге.

Помимо этого, он внезапно признал, что Россия казалась в максимальной международной изоляции за последние 150 лет из-за нападения на Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: