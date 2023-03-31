Заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что миротворцы НАТО - это "волки в овечьей шкуре" и враги России.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выдал новые угрозы в сторону Организации североатлантического договора (НАТО) на фоне слухов о возможном введении миротворцев Альянса на территорию Украины, которые ходят в кулуарах ЕС.

В своем Telegram политик заявил, что представители военного блока - это "волки в овечьей шкуре", которые предлагают свои "миротворческие услуги" для того, чтобы встать на сторону Киева и довести ситуацию на фронте до точки невозврата.

"Натовцы – не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных за конченых п… придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои "миротворческие" услуги", - заявил Медведев.

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В этом контексте приспешник российского лидера Владимир Путина припомнил США их операции по введению американского контингента войск в Корею, Югославию, Ирак, Афганистан и страны Африки, указав, что их присутствие в Украине вновь приведет к "трагедии".

Медведев пригрозил НАТО и Европе потоком "гробов", указав, что Россия будет считать миротворческий контингент Альянса в Украине своей законной целью, по котором армия РФ будет вести огонь.

"Такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти "миротворцы" должны быть безжалостно уничтожены", - заявил он.

В ЕС упомянули об отправке миротворцев в Украину

Напомним, что недавно в своем комментарии изданию 24.hu премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС приближается к "непроходимой границе", упомянув о том, что там рассматривается возможность введения миротворческих войск в Украину. При этом чиновник заявил, что это может привести к началу новой мировой войны на континенте.

Отметим, что ранее идею о введении миротворческих войск в Украину высказывал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий еще в 2022 году, однако тогда украинские власти не поддержали такое решение.

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