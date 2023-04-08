Медведев утверждает, что украинцы "вынуждены жить в постоянной тревоге и страхе".

Опальный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился очередным истеричным постом. Теперь он уверяет, что Украина никому не нужна.

"Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна", - начал свой бредовый пост российский чиновник на своей странице во "ВКонтакте".

Далее его публикация разбивается на шесть пунктов, в которых он объясняет, почему Украина якобы не нужна Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии, а также России и самим украинским гражданам. Медведев назвал нынешнее украинское государство "недоразумением, порожденным распадом Союза ССР".

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"И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна большая великая Россия", — написал политик.

Он утверждает, украинцы "вынуждены жить в постоянной тревоге и страхе" и "хотят куда угодно". О том, как война России против Украины влияет на тревожность и безопасность внутри страны, российский чиновник, естественно, умалчивает.

"Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет", — резюмирует он.

Скандальные посты Медведева в соцсетях

Недавно Медведев пригрозил украинским властям судом божьим, а также процитировал "Апокалипсис". Таким способом он показал свое недовольство ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры.

До этого бывший президент страны-оккупанта пригрозил миротворцам НАТО "гробами" при их отправке в Украину.

Когда же "импортозамещение" не сработало в российском кинематографе Медведев призвал россиян скачивать пиратские фильмы.

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