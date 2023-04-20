Оккупанты уже сейчас используют в Украине танки времен корейской войны, напомнили в МОУ.

Министерство обороны Украины отреагировало на угрозы российского экс-президента и заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева относительно "ответа" Южной Корее на возможные поставки летального оружия Украине.

"Российские власти пригрозили Южной Корее, что если она поставит летальное оружие Украине, Россия ответит поставками оружия КНДР. Сегодня поезда везут из России в Украину танки Т-54 времен корейской войны, а завтра в Пхеньян повезут танки Т-34 (советский танк периода Второй мировой войны, который изготавливали до 1958 года – УНИАН)", – написало оборонное ведомство в Twitter.

Напомним, Медведев отличился новыми угрозами относительно поставок оружия Северной Корее после того, как стало известно, что Южная Корея, которая ранее оказывала Украине лишь гуманитарную и экономическую помощь, не исключила также передачу оружия.

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Военная помощь Украине от Южной Кореи - что известно

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Йоль впервые не исключил возможности передачи Киеву летального оружия. По его словам, это возможно при условии, если граждане Украины будут становиться жертвами крупномасштабного нападения со стороны России, оккупанты снова будут устраивать теракты и массовые убийства мирного населения.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, перечень наименований оружия, которое может передать Сеул, обширен и разнообразен – от советских танков Т-80У и со 125-мм пушками до артиллерийского оружия.

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