Но "Гааги бояться – в лес не ходить", считает пропагандистка.

Главный редактор пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян убеждена, что россиянам нужно бояться проиграть войну против Украины.

В эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева на канале "Россия-1" Симоньян размышляла о том, что ждет Россию в случае поражения.

"Меня изумляют люди наши, которых, я знаю, достаточно, к сожалению, много, в том числе, в очень высоких кругах, которые этого боятся. И, в каком-то смысле, боятся называть вещи своими именами, потому что "как же, что подумают там". Для них совершенно наплевать, что думают там. Надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Если мы умудримся проиграть — Гаага условная или конкретная — ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что нам от того, что еще один район Киева останется без света или не останется? Масштаб катастрофы, в которую обернется наша страна, если мы умудримся это сделать (проиграть – УНИАН) даже представить нельзя. Поэтому Гааги бояться – в лес не ходить", — заявила Симоньян.

Видео дня

Симоньян также поделилась паническими настроениями в отношении освобождения Украиной Крыма и попыталась оправдать кровожадное желание РФ погрузить Украину по тьму.

"Они готовятся взять наш Крым, а мы делаем, единственное, что можем делать в этой ситуации – бомбим, бомбим каждый день. Бомбим их инфраструктуру. Видит бог, мы этого не хотели. … Мы вот такие мягонькие, добренькие, доверчивые, кроткие, а надо ли это сейчас? Когда мы видим, что каждый день уничтожается инфраструктура, которая помогает Украине воевать, убивать наших людей на уже наших территориях", – сказала она.

Соловьев в свою очередь отметил, что если Россия проиграет, не будет никакой Гааги. По его словам, если так случится, то "весь мир — в труху".

Трибунал для российских военных преступников

Российские военные, принимающие участие в полномасштабной войне против Украины, систематически совершали военные преступления. Следы этого (пыточные, свидетельства массовых зверств и депортаций) обнаруживаются на всех территориях Украины, куда вторгались россияне.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак подтверждала, что российские оккупационные войска совершают систематические военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем.

Совершение военных преступлений на территории Украины подтверждают и отчеты международных организаций. В частности, Amnesty International обвинила Россию в преступлении против человечества и заявила о насильственном перемещении, депортации и фильтрации мирных жителей на оккупированных территориях Украины.

ООН также считает Россию ответственной за подавляющее большинство потенциальных военных преступлений в первые недели войны в Украине, включая нападения на мирных жителей.

Украина работает в сотрудничестве с иностранными партнерами над созданием специального международного трибунала для привлечения россиян к ответственность за совершение военных преступления. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, сейчас это приоритет для Украины.

Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глобальный процесс юридической ответственности за массовые убийства украинцев россиянами уже запущен.

Вас также могут заинтересовать новости: