В докладе освещались события в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

ООН считает Россию ответственной за подавляющее большинство потенциальных военных преступлений в первые недели войны в Украине, включая нападения на мирных жителей.

Об этом пишет Reuters.

В отчете о событиях в четырех северных областях Независимая международная комиссия обнаружила, что российские войска беспорядочно обстреливали районы, которые пытались захватить, и нападали на мирных жителей, пытавшихся бежать.

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Также сообщается о двух нарушениях, совершенных Украиной, когда люди были застрелены, ранены или подвергнуты пыткам.

"Российские вооруженные силы несут ответственность за подавляющее большинство выявленных нарушений, включая военные преступления. Украинские силы также в некоторых случаях совершали нарушения международного гуманитарного права, в том числе два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления", - говорится в докладе Совета ООН по правам человека.

Отмечается, что в докладе освещались события в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

Военные преступления РФ

Как сообщал УНИАН, в конце июля Россия обвинила украинскую армию в обстреле колонии в Еленовке. Оккупанты заявили о гибели более 50 украинских защитников, выведенных из "Азовстали".

В Украине заявили, что это был российский теракт для сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины и срыва поставок оружия от партнеров.

В июле в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено зверское убийство и кастрация украинского военнопленного.

В середине сентября вблизи деоккупированного Изюма Харьковской области обнаружили массовое захоронение.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что там были обнаружены тела мирных жителей и военнослужащих.

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