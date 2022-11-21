Есть убедительные свидетельства о физическом и психологическом насилии на оккупированных территориях.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что существует множество свидетельств того, что российские оккупационные войска совершают систематические военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем.

Как пишет CNN, представитель Госдепа уточнила, что к этим военным преступлениям относятся преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, информация о казнях, пытках и сексуальном насилии.

"Есть убедительные свидетельства о физическом и психологическом насилии, в том числе казни без суда в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, которые были похищены и насильно усыновлены семьями в России", – подчеркнула Бет Ван Шаак.

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Она также упомянула о построенной Россией "большой транснациональной инфраструктуре фильтрационных операций, которым сейчас подвергнуты тысячи граждан Украины", что является нарушением международного права.

Военные преступления РФ в Украине

Весной 2022 года, когда российские оккупанты ушли из Киевщины, мир увидел первые доказательства их военных преступлений. Тогда появились кадры из Бучи, где на улицах лежали тела людей со связанными руками. Они были застрелены российскими солдатами.

На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупанты изнасиловали 12-летнюю девочку. Как свидетельствуют перехваты Службы безопасности Украины, еще одно изнасилование произошло на оккупированной Донетчине. Жертвой россиян стала женщина.

Кроме того, на освобожденных от оккупантов территориях Украины обнаруживают тела убитых украинцев. Так, в Херсонской области в поселке обнаружены останки тел убитых гражданских. При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа.

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