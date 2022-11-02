Красовский и раньше отмечался кровожадными заявлениями по Украине.

Кремлевский пропагандист Антон Красовский после скандала с призывом "топить" украинских детей вернулся в эфир Russia Today.

Красовского заметили в роли ведущего проекта "Спорт. Россия: XXI век".

Каких-либо официальных комментариев от главреда Russia Today Маргариты Симоньян не поступало.

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В октябрьском выпуске авторской программы на Russia Today Антон Красовский, беседуя с российским писателем Сергеем Лукьяненко, призвал топить украинских детей: "Прям топить надо таких детей, прямо в Тисине. .. Сказал, что "м*скали оккупировали" – и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением".

В ответ глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Запада запретить трансляцию кремлевской пропаганды.

Красовский и раньше отмечался кровожадными заявлениями по Украине. Перед вторжением 24 февраля пропагандист обещал "жечь" украинцев на Майдане вместе с украинской Конституцией.

Правда, последний скандал ударил лично по Симоньян, после чего она решила публично дистанциироваться от своего "коллеги", якобы прекратив с ним сотрудничество.

Преступление россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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