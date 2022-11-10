В докладе правозащитной организации рассказывается, как оккупанты насильственно перемещали, избивали и пытали украинцев.

Правозащитная организация Amnesty International в новом докладе о войне в Украине обвинила Россию в преступлении против человечества.

В документе заявляется о насильственном перемещении, депортации и фильтрации мирных жителей на оккупированных территориях Украины.

"В ходе этого перемещения дети оказались разлучены со своими семьями в нарушение международного гуманитарного права", — возмутились правозащитники.

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Сотрудники Amnesty опросили 88 человек, в том числе 48 жителей Мариуполя. Украинцы рассказали, что российские захватчики подвергали "фильтрации", произвольно задерживали, избивали, пытали электрошоком и угрожали казнью мирным жителям. Некоторым из них отказывали в пище и воде, а многих содержали в опасных условиях и переполненных камерах.

"Достойные всяческого осуждения действия России по насильственному перемещению и депортации представляют собой военное преступление. Amnesty International считает, что их следует квалифицировать и расследовать как преступление против человечности", — подчеркнула генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Скандал с Amnesty International

Как писал УНИАН, Amnesty International посетила 19 городов и сел в Украине. Свои выводы организация опубликовала в отчете, который вызвал скандал. Акцент в документе был сделан на том, что украинские войска и вооружение якобы находятся в жилых районах, что подвергает мирных жителей опасности, поскольку провоцирует огонь со стороны РФ по жилым застройкам.

Отчет подхватили российские пропагандисты, которые стали утверждать ВСУ используют мирных жителей в качестве "живого щита".

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук назвала заявление Amnesty International "абсурдным и оскорбительным". Президент Владимир Зеленский также резко осудил Amnesty International за попытку амнистировать Россию.

Посол Британии в Киеве не удержалась от эмоционального комментария в адрес Amnesty International и подчеркнула, что украинцам угрожают российские ракеты.

На фоне скандала глава украинского филиала Amnesty International Оксана Покальчук ушла в отставку.

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