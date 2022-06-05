"Останется пара мутантов, все остальное будет уничтожено мощным ядерным ударом", заявил кремлевский пропагандист.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз пригрозил миру ядерной войной с Россией, последствием которой станет уничтожение всего живого.

Соответствующее заявление он сделал в эфире своей авторской программы, обсуждая с другими пропагандистами поставки западного вооружения Украине.

"Мы катимся к такому ужесточению, мы катимся к таким реально кровавым страницам мировой истории, что все те, которые говорят: "Мы считаем для себя, что нет никаких ограничений, которые были в пакте России и НАТО. Мы сейчас поставим, что хотим и куда хотим"... Ну, попробуйте, попробуйте", – пригрозил Соловьев.

"Нам бы вот это пережить. Если все будет развиваться, как развивается, то где-нибудь на Байкале останется пара мутантов, все остальное будет уничтожено мощным ядерным ударом. К этому все идет. Притом уже не в зависимости от желания какой-то из сторон. Потому что если сейчас НАТО решит, что оно может размещать на наших границах все, что угодно. Они сейчас будут все больше и больше навязывать американское оружие Украине… Украина сейчас возьмет и попадет по одной из наших ядерных станций, и понеслась. Процесс будет с такой скоростью неуправляемой, что мало никому не покажется. Жахнем, и ничего не будет", – заявил пропагандист.

Ранее Соловьев не раз угрожал миру ядерной войной, в том числе называя ее "оптимистичным вариантом" для России.

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