Рупор Кремля отметил, что Россия имеет два варианта развития событий, но один из них не на пользу стране-окупанту.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия имеет два сценария в противостоянии с миром. Один из сценариев он назвал "оптимистичным". Речь идет о ядерной войне.

Об этом Соловьев заявил в эфире "Россия 1", информирует "Обозреватель".

Соловьев и его" эксперты "размышляли об "успехе" российской армии в войне против Украины. А также реакцию всего мира на военные преступления РФ против украинского народа.

"Короче, у нас два варианта. Первый оптимистичный: ядерная война, весь мир в труху", - заявил Соловьев.

Пропагандист добавил, что второй вариант будет иметь "пессимистические последствия".

Ранее кремлевские пропагандисты угрожают нападением России на страны НАТО. В частности, приглашенные пропагандистом Соловьевым "эксперты" демонстрировали карту Европы со стрелками гипотетической переброски войск РФ, утверждая о якобы намерениях Кремля оккупировать балтийские страны и продвинуться вглубь Западной Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: