Первая программа обучения советников по воспитанию» пройдет летом в детском лагере «Артек».

В России задумались, как усилить контроль над младшим поколением, чтобы не допустить их к участию в оппозиционных политических митингах.

Об этом говорится в статье российской газеты «Ъ».

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Правительство хочет ввести в школах специальную должность – советников директоров по воспитанию. Они должны будут обсуждать со школьниками прежде всего политику и отговаривать от участия в оппозиционных акциях.

Для этого авторы проекта даже придумали конкурс "Навигаторов детства", принять участие в котором смогут как действующие педагоги, так и студенты педагогических вузов. Ежемесячно им будут платить 15 тысяч рублей.

Первая программа обучения "советников по воспитанию" пройдет летом 2021 года в детском лагере "Артек" на территории оккупированного Крыма. Рассчитана на 106 часов, через нее могут пройти более 2,5 тысячи педагогов.

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Автор: УНИАН