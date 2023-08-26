Падение самолета использовали, чтобы "легализовать" его смерть.

Бывший разведчик-нелегал Сергей Жирнов выдвинул собственную версию смерти Евгения Пригожина, заявив, что вагнеровец был убит сразу после неудачной попытки госпереворота, а падение самолета использовали, чтобы "легализовать" его смерть.

"Моя версия основная рабочая такая. что Пригожина убили сразу после путча. где-то в конце июня, и полтора месяца нас кормили сказками, фотографиями смонтированными … которые хотели подтвердить, что Пригожин еще жив... А потом нужно было легализовать его смерть, и в этой катастрофе была легализована смерть Пригожина", - заявил эксперт.

По его мнению, в самолете действительно были тела Пригожина и Уткина, которого тоже убили сразу вместе с Пригожиным. Их тела могли подложить в грузовой отсек, а потом "то ли был взрыв ракеты, или непонятно что, и в результате все погибли и теперь можно легализовать".

Эксперт обратил внимание, что намеки на то, что Пригожин мертв, были в словах Путина после встречи в Кремле с Пригожиным.

"Тогда Путин и Песков объяснили что "Вагнер" сам предложил нового человека, но два человека - Уткин и Пригожин - не согласились с этим делом. Таким образом Путин запустил сразу идею, что у вас есть два человека плохих, а все остальные хорошие", - сказал он.

Также эксперт уверен, что все записанные видео с Пригожиным легко сфальсифицировать современными техническими методами.

Он отметил, что записи в Беларуси сняты ночью и на них сложно идентифицировать Пригожина, а голос также можно подделать с помощью современной техники. Кроме того, эксперт обратил внимание на последнее видео Пригожина из Африки, и указал на то, что человек при 50 градусах жары в полной экипировке "у него нет ни капельки пота, у него кожа не лоснится вообще".

Почему ждали столько времени для легализации смерти Пригожина

Относительно того, почему для легализации смерти Пригожина ждали два месяца, эксперт отметил, что во-первых, нужно было разоружить и успокоить "вагнеровцев" и разделить их формирование на части, чтобы они не представляли угрозы.

А также, по словам эксперта, технически надо было переписать все активы Пригожина на других доверенных лиц Путина.

"И вот когда всё это дело закончилось и когда все успокоились и все поверили, что все нормально, вот тогда нужно было легализовать смерть Пригожина и Уткина и реализовали. Плюс выбрали символику, потому что 23 - ровно через два месяца после мятежа, плюс Путин был на Курской дуге, с оркестром с салютом, это красиво было обставлено", - подытожил эксперт.

Гибель Пригожина - что известно

Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области России. На борту были 10 человек. все они погибли.

Разведка США подтвердила факт гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе. В американской спецслужбе считают, что это произошло в результате взрыва бомбы на борту самолета, а не был сбит ракетой класса "земля-воздух".

В разведке Британии считают, что за смертью Пригожина стоит Путин, в то же время "армия защитников" российского диктатора - террорист Гиркин, беларусский диктатор Лукашенко и пресс-секретарь Путина Песков - в один голос выгораживают российского президента.

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