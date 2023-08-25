Лукашенко утверждает, что гарантий от Беларуси Пригожин никогда не просил.

Евгений Пригожин никогда не просил у Беларуси гарантий безопасности для себя, поэтому Беларусь ему ничего и не гарантировала. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на брифинге для СМИ, пишет "Белта".

"Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", – заявил беларуский диктатор.

Следует отметить, что 27 июня Лукашенко утверждал обратное. Рассказывая о том, как он вел переговоры с Пригожиным о прекращении мятежа, Лукашенко заявил в частности следующеее:

Видео дня

"В пятом часу вечера он (Пригожин - УНИАН) мне позвонил и говорит: "Александр Григорьевич, я принимаю все Ваши условия. Но что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить". Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя". Если они где-то остановятся, колонна сожмется… Она в кучу соберется… Чтобы не было, знаете, желания и искушения взять и ее тут накрыть. Пообещали: этого не будет. Я и сказал Пригожину: "Это - гарантия" - "Что дальше?" - "Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной". - "Да, я Вам верю. Я верю". - "Хорошо, в этом направлении будем действовать", - хвастался Лукашенко 27 июня.

Кроме того, сегодня Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы в принципе не может стоять за гибелью Пригожина, поскольку российский диктатор слишком "медлительный".

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", – подчеркнул Лукашенко.

Что касается судьбы "Группы Вагнера" после гибели Пригожина и других руководителей группировки, то Лукашенко уверяет, что наемники остануться в Беларуси.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось", – заявил он.

По словам Лукашенко, часть палаток, которые сейчас демонтируют на военной базе возле села Цель, просто оказались лишними. Беларуский диктатор заверил, что "ядро" группировки осталось в Беларуси, но некоторые наемники уехали "в отпуск" или решили "жить в стороне".

"Но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", – заявил Лукашенко.

Вагнеровцы бегут из Беларуси – что известно

Как свидетельствуют спутниковые снимки, за последний месяц на основной базе вагнеровцев в Беларуси возле села Цель было демонтировано более трети армейских палаток, в которых совокупно могли проживать около 2 тысяч человек.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что количество "вагнеровцев" в Беларуси постепенно уменьшается. По его словам, наемники выезжают в Россию, в частности под предлогом отпуска, но в дальнейшем они уже не возвращаются в Беларусь.

Вас также могут заинтересовать новости: