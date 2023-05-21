Замглавы Совбеза РФ вспомнил о вопросе миллиардера о ситуации в Бахмуте, который он написал в октябре 2022 года.

Заместитель председателя совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев снова оконфузился, пытаясь показать величие "второй армии мира". Он "пригласил" миллиардера Илона Маска в Бахмут после "победного" заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Медведев вспомнил о сообщении Маска о ситуации в Бахмуте, которое бизнесмен написал в Twitter еще в октябре 2022 года.

"Приезжай и посмотри сам", - написал российский чиновник 20 мая 2023 года.

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"Захват" Бахмута – заявление Пригожина

20 мая главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о захвате оккупантами Бахмута Донецкой области. В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин поспешил поздравить "вагнеровцев" с вымышленной "победой" в почти годовой битве за Бахмут.

В то же время в Украине сразу же опровергли потерю города-крепости, За город ведутся очень тяжелые бои. Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявляет, что Владимир Зеленский опроверг потерю Бахмута нашими защитниками. Хотя изначально появилась информация о том, что президент Украины якобы подтвердил слова Пригожина.

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