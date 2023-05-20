Украинская еще сторона не комментировала заявление Пригожина.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что Бахмут Донецкой области был полностью захвачен оккупантами. В данный момент подтверждения от украинской стороны этой информации нет.

О якобы захвате украинского города сообщается в видеообращении Пригожина, которое публикует его пресс-служба.

"20 мая 2023 года. Сегодня в 12 часов полностью был "взят" (захвачен "вагнеровцами", - УНИАН.) Бахмут… 224 дня длилась операция по "взятию" Бахмута. "Бахмутская мясорубка" началась 8 октября 2022 года", — сказал он.

Видео дня

По словам Пригожина, с 25 числа ЧВК "Вагнера" будет выводить своих наемников на отдых и переподготовку.

При этом главарь "вагнеровцев" пообещал показать полное видео водружения российских триколоровф после 18:00 из-за проблем с интернетом.

Он поблагодарил президента РФ Путина и российского генерала Суровикина. Также он снова раскритиковал Шойгу и Герасимова.

Заявления Пригожина по ситуации в Бахмуте

Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются с 2022 года. Атаки "вагнеровцев" и военных Минобороны РФ на город-крепость мужественно отбивают украинские защитники.

Ранее Пригожин в истерике заявил о том, что его наемники покинут Бахмут, если им не предоставят боеприпасы. Но позже одумался и сказал, что пока они не отходят и не передают свои позиции путинским военным, как планировалось ранее.

18 мая 2023 года главарь "вагнеровцев" заявил о якобы оголении флангов на севере Бахмута из-за отхода российских регулярных войск.

Отметим, что Пригожин уже не раз заявлял о взятии Бахмута. Но это все оказывалось лишь вбросами.

Вас также могут заинтересовать новости: