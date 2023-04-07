Предатель Украины заявил, что в Москве не ожидали такой помощи от Запада.

Бывший депутат Верховной Рады, сепаратист и предатель Олег Царев, сбежавший в Россию, заговорил о подготовке к проигрышу в войне против Украины. Панические заявления прозвучали на фоне подготовки контрнаступления ВСУ и поставок западного оружия.

В своем Telegram-канале он заявил, что война против Украины уже давно уклонилась от цели взять Киев, а плана на случай проигрыша у России не было. Он указал, что в Кремле не ожидали, что Запад будет активно помогать Украине, поэтому призвал Москву подумать о запасном плане.

"Сейчас Запад тратит деньги и поставляет вооружение для решающего наступления Украины на сухопутный коридор в Крым. Запад не тратит деньги просто так - нет привычки выбрасывать деньги на ветер. Я скажу сейчас неприятную вещь: должен быть план, что делать по негативному сценарию", – написал Царев.

Видео дня

По его словам, план на случай поражения "не паникерство" и никому не помешает.

Заявления Царева - что известно

Член "Партии регионов" Олег Царев сбежал из Украины во время Революции Достоинства. Он открыто поддерживал агрессию России против Украины и финансировал боевиков.

В 2016 году Генпрокуратура Украины направила в суд дело Царева в суд и обїявила его в международный розыск. 3 мая 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил его к 12 годам заключения.

Кроме того, спецслужбы США выяснили, что Москва планировала сделать из Царева марионеточного руководителя захваченной Украины. Он неоднократно делал скандальные заявления, в том числе, что в случае проигрыша РФ "придется шандарахнуть ядерным оружием по женщинам и детям" в Украине.

13 марта 2023 года Царев окрыто признался, что режим Януковича разработал план распада Украины, но отделить должны были не Донбасс, а якобы западные области Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: