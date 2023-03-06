Приговор касается событий весны 2014 года.

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении бывшего народного депутата Олега Царева – 12 лет лишения свободы. О этом сообщает пресс-служба суда.

В мае прошлого года Шевченковский районный суд Киева признал Олега Царева виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и попытках насильственного свержения конституционного строя. Ему вменяется ряд эпизодов, датируемых апрелем-маем 2014 года, когда Царев публично призывал к свержению законных властей в Украине и пересмотру украинских границ.

6 марта 2023 года коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную адвокатом Царева и решила оставить ее без удовлетворения. Приговор суда первой инстанции остался без изменений.

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Участие Олега Царева в создании "ЛНР"

Царев был депутатом Верховной Рады нескольких созывов от пророссийских политических сил. Во время Революции Достоинства поддерживал Януковича и предлагал наградить бойцов "Беркута".

После начала российской гибридной агрессии на Донбассе Царев открыто выступил на стороне так называемых сепаратистов . В частности он призывал создавать в Луганске свое правительство и проводить референдум.

Позднее он уже вполне открыто возглавил союз террористических псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

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