Важную роль в этом плане должен был сыграть националист Олег Тягнибок.

Опальный экс-регионал Олег Царев сбежавший в РФ открыто заявил, что режим Януковича разработал план распада Украины. Отделить должны были не Донбасс, а якобы западные области Украины.

Как сообщил Царев в интервью пропагандистам "Свободной прессы", у Партии регионов был план, как из Виктора Януковича сделать пожизненного президента Украины.

"Расскажу вам то, что никому раньше не рассказывал. Я держал в руках документ, разработанный аналитиками Партии регионов, где рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича. Было очевидно, что выстраивая дружеские отношения с Российской Федерацией, добиваясь роста экономики, повышения уровня жизни, все это сделать реально. Два президентских срока, изменение Конституции, еще два срока... И единственная угроза воплощению этих планов в жизнь виделась одна: западная Украина всегда будет расшатывать ситуацию на территории всей страны и сделает все, чтобы не дать такой сценарий реализовать", - заявил опальный политик.

По его версии, тогда регионалы разработали план, по которому глава партии "Свобода" Олег Тягнибок, "который получал деньги в том числе и из кассы Партии регионов", должен "выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, которое не поддерживает центральной власти".

"Ну, а центральной власти пришлось бы, "скрепя сердце", согласиться. Следовательно, события могли развиваться и так", - подытожил Царев.

Как заметил украинский журналист Денис Казанский, недальновидный Царев снова "спалил" системную ложь роспропаганды о том, что Майдан якобы был "госпереворотом".

"Почти 10 лет российская пропаганда доказывала, что Майдан был государственным переворотом, что Майдан спровоцировал войну, а если бы революции не было, то Янукович бы сам потом ушел, и все было мирно и хорошо. И вот Олег Царев несколькими фразами просто уничтожил эту многолетнюю ложь. Потому что по его словам уже получается, что это Янукович задумывал государственный переворот и уничтожение Украины, а Майдан этот переворот предотвратил. Давно говорю, что нам надо благодарить судьбу за тупость наших врагов. Был бы Царев умнее, он, конечно, об этом плане уничтожения Украины молчал. Но поскольку у Царева интеллект питекантропа, он все выговорил и этим полностью оправдал Революцию Достоинства", - написал журналист.

Казанский добавил, что после таких "откровений" Царева все сомнения относительно важности Революции Достоинства окончательно отпадут, ведь после прихода Януковича к власти мирного сценария для Украины уже не было.

"Просто до Майдана Россия с помощью Януковича планировала захватить всю страну, кроме западных областей. А после Майдана смогла захватить только Крым и часть восточных регионов", - добавил журналист.

Кто такой Царев и чем он "отличился"

Олег Царев - бывший регионал, бежавший в РФ во время Революции Достоинства, а впоследствии перебравшийся в аннексированный Крым. Опальный политик открыто поддерживает боевиков на востоке Украины и находится в розыске украинских правоохранительных органов.

В 2015 году в СБУ сообщила, что экс-регионал Олег Царев финансирует дестабилизацию в Украине. Царева несколько раз вызывала на допрос. В 2016 году Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело в отношении него, а он был объявлен в международный розыск. Как сообщал УНИАН, 3 мая Шевченковский районный суд города Киева заочно приговорил к 12 годам заключение бывшего народного депутата Украины Олега Царева.

По данным американских спецслужб, Россия планировала сделать из Царева марионеточного лидера захваченной Украины. Во время войны Царев делал много скандальных заявлений, в частности заявил, что в случае проигрыша России " придется шандарахнуть ядерным оружием по женщинам и детям" в Украине.

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