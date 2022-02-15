Царев отреагировал на информацию.

Бывший "регионал" Олег Царев, который после событий на Майдане в 2014 году сбежал в Крым, рассматривается Кремлем в качесте возможного кандидата на должность главы оккупационной администрации в случае нападения на Украину.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя в западной разведке.

Ранее пресса писала, что ставленником Москвы в пророссийском марионеточном правительстве в Украине в случае нападения России может стать экс-депутат Евгений Мураев. Тот это отрицал.

По словам анонимного чиновника, имя Царева в качестве возможного кандидата Путина для смены режима в Украине было получено от разведки США. Информация стала доступной для разведывательного альянса Five Eyes. В него входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Сам Царев это отрицает: "Это довольно забавная ситуация. Посмотрите на меня, меня даже не приглашают на эфиры российских федеральных каналов, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте".

Аналитики же издания ответили, что кандидатура Царева имеет еще меньше смысла, чем ранее упомянутые разведками Британии и США фамилии.

"Царев – дискредитированный клоун. Он и Мураев – токсичные антиукраинские политики. Их единственная поддержка в Украине находится под прицелом", – ответил политический консультант Брайан Меффорд.

По данным издания Bild, после нападения России Кремль готовит развертывание оккупационной администрации, которая после "референдума" под вооруженным давлением должна сместить легитимные органы украинской власти.

Кто такой Олег Царев

Олег Царев – экс-регионал, депутат Верховной Рады IV-VII созывов. Во время Революции Достоинства Олег Царев угрожал "зачисткой Майдана за один час".

В 2014 году сторонник "русского мира" Олег Царев сбежал из Украины в РФ, а вскоре перебрался в аннексированный Крым.

После бегства из Украины Царев открыто поддерживает боевиков на востоке Украины и находится в розыске украинских правоохранительных органов.

В 2015 году в СБУ сообщила, что экс-регионал Олег Царев финансирует дестабилизацию в Украине.

Бывшего политика несколько раз СБУ вызывала на допрос. В 2016 году Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело Царева, он был объявлен в международный розыск.

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