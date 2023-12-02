Огонь охватил площадь около 7 тысяч квадратных метров.

В России продолжаются масштабные пожары на рынках - сегодня вечером в СМИ распространилась информация о пожаре на авторынке в Набережных Челнах (Татарстан).

Сообщения о пожаре начали распространяться в местных СМИ около 18 часов, первоначально сообщалось о возгорании на площади 740 квадратных метров, но площадь пожара катастрофически росла.

По состоянию на сейчас сообщается, что огонь охватил площадь около 7 тысяч квадратных метров.

О пострадавших пока не сообщается.

Пожары в РФ

Это уже третий масштабный пожар на российских рынках за три дня. Так, 1 декабря в Москве вспыхнул мощный пожар на крупнейшем рынке "Садовод", сообщалось о пострадавших.

А 30 ноября в Ростове загорелся крупнейший вещевой рынок, площадь пожара составила более 1500 квардатов, на место собирались вызвать Росгвардию.

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