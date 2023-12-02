В России продолжаются масштабные пожары на рынках - сегодня вечером в СМИ распространилась информация о пожаре на авторынке в Набережных Челнах (Татарстан).
Сообщения о пожаре начали распространяться в местных СМИ около 18 часов, первоначально сообщалось о возгорании на площади 740 квадратных метров, но площадь пожара катастрофически росла.
По состоянию на сейчас сообщается, что огонь охватил площадь около 7 тысяч квадратных метров.
О пострадавших пока не сообщается.
Пожары в РФ
Это уже третий масштабный пожар на российских рынках за три дня. Так, 1 декабря в Москве вспыхнул мощный пожар на крупнейшем рынке "Садовод", сообщалось о пострадавших.
А 30 ноября в Ростове загорелся крупнейший вещевой рынок, площадь пожара составила более 1500 квардатов, на место собирались вызвать Росгвардию.