Площадь пожара уже составляет более 1500 квадратов и увеличивается.

В Ростове-на-Дону масштабный пожар, горит крупнейший вещевой рынок "Темерник".

Как сообщают росСМИ, о начале пожара стало известно в 20.40, тогда площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.

Однако вскоре представитель МЧС заявил, что площадь пожара - более тысячи квадратных метров, пожару присвоен ранг 3. Позже СМИ сообщили, что площадь пожара на ростовском рынке "Темерник" продолжает расти — уже перевалила за 1500 квадратов. Из огня слышатся взрывы. В соцсетях пишут, что возле рынка толпа - торговцы бегут в горящие павильоны одежды, чтобы спасти уцелевший товар. На место пожара на рынке в Ростове собираются вызвать Росгвардию, так как торговцы мешают тушить огонь пожарным.

По предварительным данным, пожар начался в одном из торговых павильонов, а затем перекинулся на остальные. О пострадавших пока не сообщается.

Россия - новости

Ранее сообщалось, что на военном полигоне под Ростовом массового погибли российские оккупанты. По "версии" россиян, военнослужащие оккупационной армии якобы развели костер в непосредственной близости к боеприпасам. В результате попадания искр БК начал детонировать, в результате 8 человек погибли на месте, еще 4 позже скончались в больнице.

При этом украинский журналист намекнул, что россиян ликвидировал неизвестный беспилотник.

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